ACM vindt nieuwe hoofdeconoom

DEN HAAG (AFN) - Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een nieuwe hoofdeconoom gevonden. Theon van Dijk bekleedt die functie vanaf 1 oktober. Hij wordt de opvolger van Jarig van Sinderen, die later dit jaar met pensioen gaat.

Als hoofdeconoom gaat Van Dijk het Economisch Bureau van de ACM leiden, waarmee hij verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het economisch onderzoek van de toezichthouder. Daarnaast stuurt hij onderzoek aan naar het effect van maatregelen die de marktwaakhond neemt.

Van Dijk was eerder hoofdeconoom van het Europees Octrooibureau. Hij is momenteel een van de directeuren van adviesbureau E.CA Economics, dat in 2016 fuseerde met het door hemzelf opgerichte bedrijf Theon Lexonomics.

De ACM verwacht te profiteren van de ervaring en expertise die Van Dijk opdeed bij internationale adviesbureaus. "Hij brengt veel kennis en ervaring mee uit de economische adviespraktijk van mededinging en regulering. Hij zal daardoor een nieuwe impuls kunnen geven aan het werk van ons Economisch Bureau", zegt bestuurslid Henk Don.