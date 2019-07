'Laatste onzekerheid rond filgotinib weg'

Gepubliceerd op | Views: 1.033

AMSTERDAM (AFN) - De laatste factor van onzekerheid in de vermarkting van Galapagos' geneesmiddel filgotinib is weggenomen, nu onderzoekspartner Gilead nog dit jaar een vergunningaanvraag wil indienen bij de Amerikaanse toezichthouder FDA. De ontstekingsremmer kan de biotechnoloog al eerder omzet in Verenigde Staten opleveren dan voorzien, schrijven analisten van KBC Securities.

Het tijdstip voor een Amerikaanse vergunningaanvraag voor de ontstekingsremmer was nog onzeker. Het was nog de vraag of de FDA eerst definitieve resultaten van een lopend onderzoek wilde hebben voordat zo'n traject van start zou kunnen gaan. Volgens KBC wijst de aankondiging van Gilead erop dat de waakhond genoegen neemt met voorlopige resultaten.

Daardoor kan Galapagos al eind 2020 royalty's ontvangen uit de Amerikaanse verkoop van filgotinib door Gilead, denken de marktvorsers. Aanvankelijk gingen ze ervan uit dat het medicijn in 2021 voor het eerst omzet zou opleveren.

De Belgische bank verhoogt het koersdoel voor Galapagos van 124 naar 128 euro en handhaaft zijn buy-advies. Het aandeel stond dinsdagochtend omstreeks 09.25 uur 6 procent hoger op 121,40 euro.