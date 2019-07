Goede maand voor Pershing Square

Gepubliceerd op | Views: 345

AMSTERDAM (AFN) - Het in Amsterdam genoteerde Amerikaanse investeringsbedrijf Pershing Square Holdings heeft in juni positief resultaat op zijn beleggingen geboekt. Dat maakt de onderneming van de activistische belegger Bill Ackman bekend op basis van voorlopige cijfers.

De nettoprestatie, oftewel rendement waar onder andere administratieve kosten en commissies van zijn afgetrokken, was vorige maand 8 procent. Dat was een maand eerder nog min 3,2 procent. De nettovermogenswaarde per aandeel steeg naar 24,92 dollar, tegenover 23,16 dollar in mei.