Techbedrijf OakNorth werkt samen met NIBC

Gepubliceerd op | Views: 548 | Onderwerpen: NIBC

DEN HAAG (AFN/RTR) - OakNorth heeft een samenwerkingsverband gesloten met NIBC voor een periode van vijf jaar. Het Britse fintechbedrijf gaat kredietanalyses verstrekken en zijn monitoringplatform aan de Nederlandse bank beschikbaar stellen. NIBC is de eerste bank die de diensten van OakNorth afneemt.

Andere banken komen er snel achteraan, aldus het techbedrijf. "We zijn in overleg met zo'n tien partijen". De technologie van OakNorth geeft de kredietverleners meer inzicht in zijn kredietnemers door bijvoorbeeld hun financiële gegevens naast die van vergelijkbare ondernemingen te leggen of klantenbeoordelingen door te spitten over hun bedrijf. Dat niveau van detail is gangbaar voor grotere bedrijven die tientallen miljoenen dollars lenen, maar kan door automatisering, die OakNorth biedt, nu ook voor de kleinere onderneming toegepast worden.

OakNorth groeide hard in de afgelopen maanden. Sinds februari, toen het techbedrijf 440 miljoen dollar van investeerders ophaalde, is het personeelsbestand bijna verdubbeld. Het Japanse technologie- en investeringsconcern SoftBank is een van de investeerders. Over de deal met NIBC zijn geen financiële details naar buiten gebracht.