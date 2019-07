'Kleine openingswinst voor Damrak'

De beure zit vol met gebakken lucht. De cijfers van gisteren en winkel verkopen in de Duitsland vandaag laat een recessie zien een hele zware zelfs.



Terwijl de beurzen op absolute toppen staan. Dat kan alleen maar naar beneden en hard ook.



Beleggers kunnen de harde data niet negeren dat is fianciële zelfmoord. Want vanmiddag gat de Aex flink onderuit en morgen begint wellicht de beurskrach al.