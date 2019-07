'Kleine openingswinst voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 833

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal dinsdag naar verwachting met een kleine winst openen. Ook elders in Europa lijken de beurzen licht hoger te beginnen. Beleggers nemen wat gas terug na de mooie winsten een dag eerder, die volgden op de hervatting van de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China.

Op het Damrak staat PostNL in het nieuws. Volgens De Telegraaf geeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) geen toestemming voor het samengaan van PostNL en Sandd. Het kabinet zal de fusie via wetgeving moeten regelen. Aan het eind van deze week loopt de termijn van dertien weken af, die aan het onderzoek van de ACM is gekoppeld. De Tweede Kamer heeft de deur al opengezet om de postfusie te regelen via de wet.

Ook biotechnologiebedrijf Galapagos weet de schijnwerpers op zich gericht. Onderzoekspartner Gilead wil nog dit jaar een vergunningsdossier indienen bij de Amerikaanse toezichthouder FDA voor ontstekingsremmer filtoginib. Filgotinib is vooralsnog een experimenteel geneesmiddel dat niet is goedgekeurd door de FDA of een andere regelgevende instantie.

Fitland

Nedap staat op het punt om zijn Franse dochteronderneming te verkopen aan het Franse investeringsfonds B&Capital. Nedap bezit een belang van 49,8 procent in de Franse tak. De netto-opbrengst voor Nedap bedraagt naar verwachting ongeveer 14 miljoen euro, wat resulteert in een boekwinst van ongeveer 9 miljoen euro. De netto-opbrengst zal vooral worden gebruikt om het dividend over 2019 eenmalig te verhogen.

Uitbater van fitnesscentra Basic-Fit heeft de overname van zijn Nederlandse branchegenoot Fitland afgerond. Fitland is de op twee na grootste partij op de Nederlandse fitnessmarkt. Als alle Fitland-vestigingen omgebouwd zijn, nadert het aantal sportscholen van Basic-Fit de tweehonderd.

Beurzen maandag

De Europese beurzen sloten maandag hoger. De AEX-index klom 1,2 procent tot 568,27 punten en de MidKap won 1,4 procent tot 806,59 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 1 procent. Ook Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 26.717,43 punten. De brede S&P 500 steeg 0,8 procent en de technologiebeurs Nasdaq won 1,1 procent.

De euro was 1,1287 dollar waard, tegen 1,1306 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 59,33 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 65,38 dollar per vat.