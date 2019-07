Australische centrale bank verlaagt rente

Gepubliceerd op | Views: 523 | Onderwerpen: Australië, rente

SYDNEY (AFN/RTR) - De Reserve Bank of Australia heeft de rente in het land verlaagd naar het laagste niveau ooit. De centrale bank verlaagde het belangrijkste rentetarief met een kwartje tot 1 procent, onder meer om de afkoelende economie en zwakke inflatie een zetje te geven.

Het is de tweede renteverlaging in het land in twee maanden tijd. De laatste keer dat Australië twee maanden op rij de rente verlaagde, was in 2012. Bankgouverneur Philip Lowe gaf aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt scherp in de gaten te houden en het monetaire beleid aan te passen als de economie meer steun nodig heeft.

De meeste economen rekenden op voorhand al op een verlaging van de Australische rente.