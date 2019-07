'ACM niet akkoord met fusie Sandd en PostNL'

Gepubliceerd op | Views: 221

AMSTERDAM (AFN) - De Autoriteit Consument en Markt (ACM) geeft geen toestemming voor het samengaan van PostNL en Sandd. Het kabinet zal de fusie via wetgeving moeten regelen, aldus De Telegraaf dinsdag op basis van bronnen rond PostNL.

"De politiek moet beslissen omdat de ACM de fusie af gaat keuren", zegt een hoge bron rond het postbedrijf tegen de krant op voorwaarde van anonimiteit. Eind februari kondigden PostNL en Sandd hun samengaan aan. Aan het eind van deze week loopt de termijn van dertien weken af, die aan het onderzoek van de ACM is gekoppeld.

De Telegraaf wijst er op dat er al rekening is gehouden met een ’nee’ vanuit de concurrentiewaakhond. De Tweede Kamer heeft de deur al opengezet om de postfusie te regelen via de wet. Bij de eerste ministerraad na het reces, op 16 augustus, zou het kabinet een besluit nemen over de postfusie.