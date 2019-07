'KKR bindt strijd met Shell aan om Eneco'

Gepubliceerd op | Views: 117 | Onderwerpen: energie

AMSTERDAM (AFN) - Investeerder KKR hoort bij het kwartet bieders dat komende zomer in de boeken mag kijken bij Eneco. Dat meldt De Telegraaf dinsdag. In oktober moeten de bieders hun bindende bod inleveren. De combinatie PGGM/Shell wordt door adviseurs in de markt nog altijd de grootste kans toegedicht, aldus de krant.

Naast de combinatie van PGGM/Shell en KKR zijn het Japanse conglomeraat Mitsubishi en de Australische infrastructuurbelegger Macquarie door de ballotage gekomen bij de aandeelhouderscommissie van Eneco en haar financieel adviseurs.

Enel en Total zijn afgehaakt. Daardoor moet pensioenbelegger APG op zoek naar een nieuwe partner. Die wilde namelijk met Enel of Total in zee, op vergelijkbare wijze als Shell met PGGM.