Kop: "Wall Street buigt verlies om in winst"



Tekst: "De aandelenbeurzen in New York zijn maandag uiteindelijk met kleine plusjes gesloten, na lange tijd in de min te hebben gestaan".



De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent LAGER. De S&P 500 VERLOOR 0,3 procent en de Nasdaq ging 0,8 procent OMLAAG.



Welke sukkel heeft dit weer opgeschreven? Echte IEX-kwaliteit!