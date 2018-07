Trump dreigt met actie tegen WTO

Gepubliceerd op | Views: 1.651 | Onderwerpen: Donald Trump

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd actie te ondernemen tegen wereldhandelsorganisatie WTO. Dat deed hij in reactie op mediaberichten dat hij de Verenigde Staten uit het verbond zou willen terugtrekken.

,,De WTO heeft de VS erg slecht behandeld", zei Trump bij gelegenheid van het bezoek van premier Mark Rutte aan Washington. ,,We hebben nu nog geen plannen, maar als ze niet fatsoenlijk met ons omgaan dan nemen we actie."

Nieuwssite Axios meldde vorige week op basis van ingewijden dat Trump uit de WTO zou willen. Intern zouden zijn adviseurs overigens aan hem hebben geprobeerd uit te leggen dat de VS succesvoller is bij de WTO dan andere landen. Minister van Financiën Steve Mnuchin weersprak het bericht. Handelsminister Wilbur Ross noemde het ,,te vroeg" om te praten over terugtrekking.