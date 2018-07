Kleine verliezen Wall Street in middaghandel

Gepubliceerd op | Views: 435

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden maandag halverwege de handel in het rood. De verder oplopende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en andere landen drukken het sentiment op Wall Street. Brussel dreigde met extra importheffingen mochten de Amerikanen beslissen tarieven op Europese auto's in te voeren. President Donald Trump noemde de handel met de Europese Unie even slecht als die met China.

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,7 procent lager op 24.107 punten. De brede S&P 500 verloor 0,5 procent tot 2703 punten. De technologiebeurs Nasdaq ging 0,3 procent omlaag tot 7489 punten.

Automaker Tesla won ruim 3 procent, nadat het meldde dat het bedrijf zijn eigen ambitieuze productiedoelen had gehaald. Een hogere productie van de Model 3 was noodzakelijk voor de winstgevendheid én om analisten te overtuigen.

Autobouwers

Beleggers keken ook met aandacht naar overige autobouwers. Automakers wereldwijd waarschuwen voor de nadelige gevolgen van eventuele handelssancties. De Amerikaanse automakers General Motors (GM) en Ford verloren tot 1 procent.

Ook Dell Technologies wist de schijnwerpers op zich gericht met zijn officiële aankondiging terug te zullen keren naar de aandelenbeurs. Dat gebeurt via de uitruil van gewone aandelen en contanten voor zogenoemde 'tracking stock'. Dochterbedrijf VMware, dat al wel een notering heeft, won ruim 10 procent.

Deal

Adamis Pharmaceuticals steeg bijna 40 procent op het bericht dat het een deal heeft gesloten met de grotere Zwitserse branchegenoot Novartis. Het gaat om een distributie- en verkooppvereenkomst met Novartis-dochter Sandoz.

Verder reageren beleggers op beter dan verwachte cijfers over de groei van de Amerikaanse industrie van marktonderzoekers Markit en ISM. Er waren ook cijfers over de bouwuitgaven.

De euro was 1,1603 dollar waard, tegen 1,1606 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,1 procent tot 74,06 dollar. Brentolie kostte 1,8 procent minder op 77,77 dollar per vat.