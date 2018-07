Handel zorgt voor mineurstemming op de beurs

Gepubliceerd op | Views: 1.238

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn maandag met verlies gesloten. Het slepende internationale handelsconflict zorgde voor een negatieve stemming op de beursvloeren. Brussel dreigde met extra importheffingen mochten de Amerikanen beslissen tarieven op Europese auto's in te gaan voeren. Op het Damrak in Amsterdam zat navigatiespecialist TomTom in de hoek waar de klappen vielen.

De AEX-index op Beursplein eindigde 0,9 procent lager op 546,51 punten. De MidKap zakte 1,7 procent tot 763,07 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1,2 procent.

TomTom was veruit de grootste verliezer bij de middelgrote fondsen met een daling van bijna 10 procent. Apple kondigde vorige week aan met een eigen maps-dienst te komen. De technologiereus gebruikt nu nog kaarten van TomTom en hoewel TomTom benadrukte dat Apple klant blijft ging het aandeel in de uitverkoop.

Altice Europe onderuit

Bij de hoofdfondsen was telecom- en kabelbedrijf Altice Europe de grootste verliezer met een min van 3,2 procent. DSM zakte 0,7 procent. Investeerder Bain Capital neemt zoals verwacht DSM Sinochem Pharmaceuticals (DSP) over. Het speciaalchemiebedrijf liet daarnaast weten een belang van circa 50 procent te hebben genomen in de Amerikaanse voedingsmiddelenproducent Mixfit.

AkzoNobel verloor 0,1 procent en was daarmee na digitaal beveiliger Gemalto (een fractie in de plus) het best presterende AEX-fonds. Topman Thierry Vanlancker denkt niet dat de verffabrikant samengaat met een concurrent. De Belg verwacht meer van meerdere kleine overnames per jaar.

Bouwers omlaag

De bouwers BAM en VolkerWessels daalden ruim 3,1 en 0,6 procent. Volgens Het Financieele Dagblad wordt deze week bekend hoeveel vertraging de bouw van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden oploopt.

Op de lokale markt daalde dienstverlener aan de olie- en gasindustrie Core Laboratories 5,7 procent na een winstalarm. Laadpalenbedrijf Alfen won 1,7 procent na de overname van de Finse ontwikkelaar en producent van elektriciteitsdistributiesystemen Elkamo.

ThyssenKrupp verliest

ThyssenKrupp verloor 1 procent in Frankfurt. De bestuurders van de Duitse staalfabrikant zijn akkoord met het samenvoegen van de Europese staaldivisies van ThyssenKrupp en Tata Steel, waar het voormalige Hoogovens onder valt.

De euro was 1,1606 dollar waard, tegen 1,1672 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,7 procent tot 73,70 dollar. Brentolie kostte 1,9 procent minder op 77,75 dollar per vat.