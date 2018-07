Wall Street begint met verlies aan de handel

Gepubliceerd op | Views: 286

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag lager geopend. De verder oplopende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en andere landen drukken het sentiment op Wall Street. Brussel dreigde met extra importheffingen mochten de Amerikanen beslissen tarieven op Europese auto's in te voeren. President Donald Trump noemde de handel met de Europese Unie even slecht als die met China.

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,8 procent lager op 24.092 punten. De brede S&P 500 0,7 procent tot 2699 punten. De technologiebeurs Nasdaq ging 0,8 procent omlaag tot 7449 punten.

Automaker Tesla won ruim 4 procent, nadat het meldde dat het bedrijf zijn eigen ambitieuze productiedoelen heeft gehaald. Een hogere productie van de Model 3 was noodzakelijk voor de winstgevendheid én om analisten te overtuigen.

Verder is er veel aandacht voor Dell Technologies, dat zei terug te zullen keren naar de aandelenbeurs. Dat gebeurt via de uitruil van gewone aandelen en contanten voor zogenoemde 'tracking stock'. Dochterbedrijf VMware, dat al wel een notering heeft, won ruim 6 procent.