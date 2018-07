'Handelsspanningen voelbaar op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 1.617

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan maandag naar verwachting voor een lagere opening. De verder oplopende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en andere landen drukken het sentiment op Wall Street. Brussel dreigde met extra importheffingen mochten de Amerikanen beslissen tarieven op Europese auto's in te gaan voeren. President Donald Trump noemde de handel met de Europese Unie even slecht als de handel met China.

Automakers wereldwijd waarschuwen voor de nadelige gevolgen van eventuele handelssancties. Ook vanuit de VS zelf is er kritiek. Volgens General Motors kunnen restricties namelijk leiden tot vergelding van andere landen en banenverlies bij de grootste autofabrikant van het land op de Amerikaanse thuismarkt.

Trump, die later op maandag een ontmoeting heeft met premier Mark Rutte, zou zich verraden voelen door GM en motorfietsmaker Harley-Davidson. Laatstgenoemde zei eerder al productie te verplaatsen naar het buitenland vanwege de heffingen. Trump is boos omdat hij de bedrijven naar eigen zeggen met belastingverlagingen juist tegemoet is gekomen.

Chipbedrijven

Verder zullen ook chipbedrijven de aandacht op zich gericht weten. De bedrijven zijn voor een groot deel van hun omzetten afhankelijk van China en daarmee gevoelig voor oplopende spanningen. Ook staan aandelen van Chinese bedrijven met een notering in New York als Alibaba, en JD.com in de schijnwerpers.

Automaker Tesla staat voor een koerssprong, nadat het volgens topman Elon Musk zijn eigen productiedoelen heeft gehaald. Tesla komt naar verwachting later maandag met officiële productiecijfers naar buiten.

Dell Technologies

Verder zal er aandacht zijn voor Dell Technologies, dat zei terug te zullen keren naar de aandelenbeurs. Dat gebeurt via de uitruil van gewone aandelen en contanten voor zogenoemde 'tracking stock'. Dochterbedrijf VMware, dat al wel een notering heeft, stond voorbeurs flink hoger.

Verder reageren beleggers op de nieuwste cijfers over de groei van de Amerikaanse industrie van marktonderzoekers Markit en ISM. Verder worden cijfers over bouwuitgaven gepubliceerd.

De Dow-Jonesindex sloot vrijdag met een winst van 0,2 procent op 24.271,41 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 2718,38 punten en de technologiebeurs Nasdaq ging 0,1 procent vooruit tot 7510,35 punten.