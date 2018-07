Dell keert terug naar aandelenbeurs

Gepubliceerd op | Views: 364

ROUND ROCK (AFN/BLOOMBERG) - Computer- en technologiebedrijf Dell Technologies keert terug naar de aandelenbeurs. Dat gebeurt via de uitruil van gewone aandelen en contanten voor zogenoemde 'tracking stock'. De gewone aandelen krijgen een notering aan de New York Stock Exchange.

Oprichter Michael Dell haalde Dell samen met investeerder Silver Lake in 2013 van de beurs. De totale omruildeal heeft een waarde van 21,7 miljard dollar. Begin dit jaar liet Dell al weten dat het onderzoek deed naar de mogelijkheden van een beursgang. Er werd toen gesproken van een reguliere beursgang of een mogelijke fusie met dochteronderneming VMware, die al een notering heeft.

Een beursnotering geeft Dell meer mogelijkheden om schuldenlast terug te dringen. De schuld ligt op 52,7 miljard dollar door grote overnames in de afgelopen jaren, waaronder het meerderheidsbelang in VMware en de aankoop van dataopslagbedrijf EMC voor 67 miljard dollar in 2015.