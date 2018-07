FNV dreigt met acties tegen PostNL

De crux zit in de beslissing van PostNL om het sorteren op straat te doen met behulp van een nieuw postvest. Het schijnt niet heel makkelijk te werken en zelfs gevaren met zich mee te brengen. Daar kunnen wij niet over oordelen.



Het is wel aannemelijk dat er simpelweg geen plek is voor de 500 sorteerders. Iets waar de FNV aan voorbij lijkt te gaan.De discussie is al tijden dat de zakken van de bezorgers voor 50% gevuld zijn. Echter moeten wel dezelfde routes worden afgelegd. Dit komt neer op minder werk maar wel dezelfde kosten. En aangezien er recent is geconcludeerd dat de huidige postmarkt inefficient is, moeten er gepaste oplossingen gevonden worden.



De overheid zelf neemt de tijd om deze beslissingen te nemen en PostNL voelt zich gedwongen om maatregelen te nemen. Dan krijg je een dergelijk gedrocht van een oplossing.



Het ligt meer voor de hand, zoals ook is geconcludeerd door de overheid, om het verdienmodel op te rekken door middel minder stringente regelgeving. De ACM kost PostNL 30 tot 50 miljoen per jaar en zou worden teruggefloten als resultaat van de Postdialoog. Echter nemen ze in Den Haag de tijd om dit op een juiste manier te formuleren en gaat de business gewoon verder.