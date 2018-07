Gepubliceerd op | Views: 754

AMSTERDAM (AFN) - De eerste helft van het jaar zijn in Nederland bijna twee keer meer vluchten geannuleerd in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldt EUclaim, een bedrijf dat gedupeerde passagiers tegen een vergoeding helpt hun schade te verhalen.

In de periode tot en met juni registreerde EUclaim 4677 annuleringen en 1451 vertraagde vluchten van minstens drie uur van en naar Nederland. Ruim 919.000 passagiers hadden in de meetperiode op één of andere manier te maken met een lange vertraging of annulering van of naar Nederland. In de eerste jaarhelft van 2017 was volgens EUclaim sprake van 2422 geannuleerde en 1451 vertraagde vluchten.

Reizigers kampten in de periode onder meer met de naweeën van een omvangrijke stroomstoring op Schiphol. Ook zorgde een computerstoring bij KLM voor problemen net als de pilotenstaking bij Transavia. Daarnaast schopte ook slecht weer in Europa vluchtschema's in de war.