'ThyssenKrupp Tata Steel lange verbintenis'

Gepubliceerd op | Views: 180 | Onderwerpen: staal

BRUSSEL (AFN) - Het samenvoegen van de Europese staaldivisies van ThyssenKrupp en Tata Steel wordt ,,een lange verbintenis''. Dat zei de voorzitter van het Indiase Tata Steel, Natarajan Chandrasekaran, moederbedrijf van het voormalige Hoogovens in IJmuiden, tijdens een persconferentie in Brussel.

De fusie is ,,de enige oplossing om aanzienlijke toegevoegde waarde te creëren''. De nieuwe joint venture, die ThyssenKrupp Tata Steel gaat heten, is volgens de Duitse topman Heinrich Hiesinger het ,,perfecte antwoord'' op uitdagingen als de overcapaciteit op de wereldmarkt en de werkgelegenheid die onder druk staat.

Het hoofdkantoor wordt ,,in de regio Amsterdam'' gevestigd maar de exacte plek is nog niet bekend. Voor de omgeving van Amsterdam is gekozen vanwege de ligging tussen het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, waar beide bedrijven verschillende fabrieken hebben.