HTC schrapt ruim vijfde van de banen

Gepubliceerd op | Views: 261

TAIPEI (AFN) - Telefoonmaker HTC schrapt 1500 banen in thuisland Taiwan. Het bedrijf doet dat omdat de verkopen van zijn mobieltjes tegenvallen. HTC heeft in totaal wereldwijd zo'n 6450 mensen in dienst.

HTC heeft al jaren te kampen met tegenvallende verkopen en teruglopende financiën. Het bedrijf heeft te lijden onder de overmacht van Apple en Samsung wereldwijd en toenemende concurrentie van Chinese merken als OnePlus, Oppo, Vivo en Huawei.