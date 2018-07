Zwakkere groei industrie eurozone

Gepubliceerd op | Views: 426 | Onderwerpen: Europa

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De bedrijvigheid in de industrie van de eurozone is in juni afgezwakt in vergelijking met mei. Dat meldde de Britse marktonderzoeker Markit op basis van definitieve cijfers.

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid weerspiegelt, daalde naar een stand van 54,9, van 55,5 in mei. Dat is het laagste niveau in achttien maanden. Bij een voorlopige raming werd een stand gemeld van 55. Een niveau van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp.

De index voor de Duitse industrie liet voor juni een stand zien van 55,9 en voor Frankrijk was dat 52,5. Voor Italië en Spanje werden niveaus gemeten van respectievelijk 53,3 en 53,4.

Laagste niveau

De Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) meldde dat de groei van de bedrijvigheid in juni is afgezwakt naar het laagste niveau in negen maanden met een stand van 60,1.

In de Britse industrie was in juni een licht sterkere groei te zien. De index steeg naar 54,4, van 54,3 in mei. Economen rekenden in doorsnee op een stand van 54.