Odfjell verkoopt terminals Rotterdam

ROTTERDAM (AFN) - Het Noorse tankopslagbedrijf Odfjell verkoopt zijn terminals in Rotterdam. Koper is Koole Terminals, dat 155 miljoen dollar (133 miljoen euro) betaalt voor de overname. De verkoop behelst Odfjell Terminals Rotterdam en Odfjell Terminals Maritiem.

De overname zal voor Odfjell leiden tot een boekverlies van 100 miljoen dollar. Dat is ook het bedrag dat uiteindelijk zal resteren voor de Noren als de transactie is afgerond. Voor de verkoop van de terminals zijn nog wel de gebruikelijke goedkeuringen vereist.

Odfjell maakte begin mei al bekend dat de Rotterdamse terminals in de etalage stonden. De Amerikaanse investeerder Lindsay Goldberg wilde af van het belang van 49 procent in Odfjell Terminals, waar de Rotterdamse terminals onderdeel van uitmaken. Dat verkoopproces is volgens de Noren nog gaande.