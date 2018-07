Stabiele groei Nederlandse industrie

Gepubliceerd op | Views: 442

ZOETERMEER (AFN) - De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie heeft in juni een vrijwel vergelijkbare groei laten zien als in mei. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi).

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid weerspiegelt, kwam uit op een stand van 60,1, tegen 60,3 in mei. Economen hadden in doorsnee op een niveau van 60 gerekend. Een stand boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp.

Volgens de Nevi ligt de index daarmee op het laagste niveau in negen maanden. Wel laat de industrie nu al vijf jaar op rij groei zien, een record.