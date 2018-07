"Het bedrijf had gezegd aan het einde van het tweede kwart de productie op te hebben gevoerd naar 5000 voertuigen van het nieuwe massamodel per week."



Voor zover ik het heb meegekregen hebben ze het net NIET gehaald... Maar goed ze hadden maar een paar uur extra nodig om de 5000 te halen.



Tesla kennende gaan ze vandaag weer over op normale snelheid.

Het belangrijkste heeft Tesla nog niet gemeld (het totaal aantal geproduceerde auto's dit kwartaal). Dat zal vanmiddag wel bekend gemaakt worden.

Ik ben benieuwd of de gemiddelde productie per dag ver boven de 2.500 per week uitkomt (dat is de behaalde capaciteit eind Q1).

Want cijfers manipuleren kunnen ze wel bij Tesla... In de laatste week van het kwartaal hebben ze een voorraad auto's die bijna gereed is.Daar schroeven ze dan de laatste onderdelen op om de productiecapaciteit op te schroeven.