Musk: Tesla haalt productiedoel Model 3

PALO ALTO (AFN/BLOOMBERG) - Tesla heeft afgelopen week 5000 Model 3's gebouwd. Daarmee heeft de maker van elektrische auto's een zelf opgelegd productiedoel gehaald en is het bedrijf volgens topman Elon Musk ,,een echte automaker'' geworden.

Tesla moet de Model 3 in hoge aantallen produceren om winstgevend te worden. Het bedrijf had gezegd aan het einde van het tweede kwart de productie op te hebben gevoerd naar 5000 voertuigen van het nieuwe massamodel per week. Volgens Musk kan Tesla deze maand de 6000 Model 3's per week halen.

Tesla komt naar verwachting later maandag met officiële productiecijfers.