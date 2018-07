Intertrust doet Australische overname

Gepubliceerd op | Views: 173 | Onderwerpen: Australië

AMSTERDAM (AFN) - Financieel dienstverlener Intertrust neemt het Australische bedrijf Seed Outsourcing over. Intertrust werkt al meer dan vijf jaar samen met Seed Outsourcing voor dienstverlening in Australië en Nieuw-Zeeland.

Met de acquisitie zet Intertrust de stap naar de Australische markt. Er werden geen financiële details over de overname gemeld. Het in Sydney gevestigde Seed Outsourcing is opgericht door Stephen Tamas. Hij en zijn team van zes werknemers komen nu dus onder de vleugels van Intertrust te vallen.