ING wijzigt adviezen Vastned en NSI

AMSTERDAM (AFN) - Analisten van ING hebben de adviezen voor de aandelen Vastned en NSI gewijzigd. Dat deden de marktvorsers in een rapport over de vastgoedsector, naar aanleiding van de presentatie van Nederlandse belastingplannen die nabij is.

Het advies voor Vastned ging van hold naar sell. Het oordeel op NSI ging van buy naar hold. De kenners handhaafden de adviezen op Eurocommercial Properties en Wereldhave op respectievelijk buy en hold.

Het koersdoel op Vastned ging van 43 euro naar 38 euro. Dat van NSI is nu 35,50 euro, waar eerder een richtprijs werd gehanteerd van 39,20 euro. Het koersdoel voor Eurocommercial Properties ging van 43 euro naar 40 euro en dat van Wereldhave van 43,40 euro naar 34 euro.