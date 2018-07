DSM neemt belang in voedingsmiddelenfirma VS

Gepubliceerd op | Views: 426 | Onderwerpen: Verenigde Staten

HEERLEN (AFN) - DSM heeft een belang genomen van circa 50 procent in de Amerikaanse voedingsmiddelenproducent Mixfit. Dat maakte het speciaalchemiebedrijf bekend zonder het afgeven van financiële details.

Mixfit is gevestigd in Boston en houdt zich bezig met gepersonaliseerde voedingsoplossingen. De investering vloeit voort uit een eerder aangekondigde samenwerking tussen de bedrijven. Gepersonaliseerde voeding is één van de belangrijkste pijlers voor DSM voor toekomstige groei en het verbreden van de activiteiten.