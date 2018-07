'AEX begint lager aan nieuwe beursmaand'

Gepubliceerd op | Views: 2.749

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt maandag lager te openen. Ook de andere Europese beurzen beginnen waarschijnlijk met verliezen aan de eerste maand van het derde kwartaal. De beursweek wordt opnieuw gedomineerd door de handelsoorlog. Vrijdag gaan de door de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigde importheffingen op producten uit China in.

Trump gaf twee weken geleden zijn goedkeuring aan heffingen ter waarde van in totaal 50 miljard dollar op Chinese goederen. Daarvan gaat een deel ter waarde van 34 miljard dollar aan het einde van de week in. China heeft al laten weten terug te zullen slaan.

Op het Damrak staan BAM en VolkerWessels in de schijnwerpers. Volgens het Financieele Dagblad wordt deze week en mogelijk maandag al bekend hoeveel vertraging de bouw van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden oploopt. Het project ligt bij beleggers onder een vergrootglas, na flinke voorzieningen bij de beide bouwbedrijven.

DSM

Aan het overnamefront werd gemeld dat investeerder Bain Capital zoals verwacht DSM Sinochem Pharmaceuticals (DSP) koopt. DSP is een samenwerking van DSM en het Chinese Sinochem. DSM ontvangt na afronding van de deal 275 miljoen euro in contanten voor zijn belang van 50 procent in het samenwerkingsverband.

Veevoerbedrijf ForFarmers lieten weten de mengvoeractiviteiten van het in Nederland en Duitsland actieve Maatman veevoeders en kunstmest over te nemen. De overname waardeert Maatman op 7 miljoen euro.

Alfen

Esperite kondigde aan zijn belang in CryoSave South Africa te verkopen. Het biotechnologiebedrijf doet de stamcelbank samen met samenwerkingspartner Ecsponent van de hand. Koper Go Life Healthcare betaalt in totaal 50 miljoen Zuid-Afrikaanse rand voor CryoSave. Daarvan krijgt Esperite er 20 miljoen, omgerekend zo'n 1,25 miljoen euro.

Alfen neemt de Finse ontwikkelaar en producent van elektriciteitsdistributiesystemen Elkamo over. Financiële details werden door het laadpalenbedrijf niet gegeven.

Olie

Core Laboratories heeft zijn verwachtingen voor de winst en omzet in het tweede kwartaal naar beneden toe bijgesteld. De in Amsterdam genoteerde dienstverlener aan de olie- en gasindustrie wijt het winst- en omzetalarm onder meer aan vertragingen in het herstel van ,,internationale veldontwikkelingsactiviteiten''.

De Europese beurzen sloten vrijdag hoger. De AEX-index op Beursplein 5 steeg 0,8 procent tot 551,68 punten en de MidKap klom 0,9 procent tot 776,38 punten. Parijs en Frankfurt gingen tot 1,1 procent vooruit, Londen deed het wat rustiger aan met een plus van 0,3 procent. Ook Wall Street ging met kleine winsten het weekeinde in.

De euro was 1,1642 dollar waard, tegen 1,1672 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1 procent tot 73,41 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent minder op 78,27 dollar per vat.