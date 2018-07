AkzoNobel moderniseert chloorfabriek Botlek

Gepubliceerd op | Views: 643

AMSTERDAM (AFN) - Chemieconcern AkzoNobel Specialty Chemicals gaat een tweede productielijn voor chloor- en loog bouwen in de Rotterdamse Botlek. Die moet in 2021 gereed zijn. Hoeveel geld er met de nieuwbouw gemoeid is, meldt het bedrijf niet.

De nieuwe fabriek wordt volgens Knut Schwalenberg, directeur AkzoNobel Specialty Chemicals Nederland, de modernste ter wereld. De fabriek krijgt onder meer een techniek die de productie aanpast aan de beschikbare hoeveelheid stroom. De productie kan verder uitgebreid worden als de vraag in de toekomst verder toeneemt.