Onderzoek VS naar digitaks leidt mogelijk tot importheffingen

Wanneer de coronamist is opgetrokken en de rekening wordt gepresenteerd dan ziet zelfs de VS wel in dat Tech te weinig belasting betaalt in vergelijking met andere takken van sport. En doen ze er niets aan, dan lijkt het mij niet onmogelijk dat een paar van die Techbedrijven snel machtiger worden dan de VS staat zelf. In Zuid Afrika hebben ze al wat ervaring met State Capture, het is geen onmogelijk scenario.