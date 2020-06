ASR en NN splitsen gezamenlijk arbobedrijf op

Gepubliceerd op | Views: 169 | Onderwerpen: ASR

DEN HAAG (AFN) - ASR en Nationale-Nederlanden splitsen hun gezamenlijke bedrijf voor arbodienstverlening, re-integratie en duurzame inzetbaarheid op. De verzekeraars hebben nu nog elk een belang van 50 procent in de joint venture, Keerpunt genaamd.

ASR en NN richtten het bedrijf in 1999 op. Keerpunt heeft inmiddels 225 medewerkers en boekte vorig jaar een omzet van 24,5 miljoen euro. ASR brengt zijn belang onder in de eigen activiteiten, terwijl NN zijn Keerpunt-deel bij zijn dochteronderneming Human Capital Services (HCS) voegt. HCS levert diensten die verzuim en arbeidsongeschiktheid moeten tegengaan. De opdeling van Keerpunt is naar verwachting in oktober rond.