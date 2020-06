Groene koersenborden op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 221 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index in Amsterdam stond dinsdag gedurende de middaghandel nog altijd fors hoger. Ook elders in Europa waren winsten te zien, geholpen door de hoop op verder economisch herstel na de klap van de coronapandemie. In Duitsland wordt onderhandeld over een extra stimuleringspakket en later deze week komt de Europese Centrale Bank (ECB) naar verwachting met extra steunmaatregelen.

De AEX-index op Beursplein 5 stond vlak na het openen van de aandelenbeurzen in New York 1,1 procent hoger op 545,43 punten. De MidKap steeg 1,7 procent tot 745,87 punten. De beurzen in Londen en Parijs dikten tot 1,9 procent aan.

In Frankfurt schoot de DAX 3,4 procent omhoog. De Duitse bondskanselier Angela Merkel voert overleg over een tweede stimuleringspakket van 50 tot 100 miljard euro om de grootste economie van Europa door de coronacrisis te loodsen. Lufthansa won 3,8 procent, nadat het bestuur van de luchtvaartmaatschappij een akkoord had bereikt over overheidssteun.

Unibail-Rodamco-Westfield

Unibail-Rodamco-Westfield was de grote winnaar in de AEX met een winst van 12,2 procent. De meeste winkelcentra van het winkelvastgoedconcern zijn inmiddels heropend na de versoepeling van de coronamaatregelen. Volgens het bedrijf hebben 65 van de 90 winkelcentra de deuren weer geopend, waaronder in Frankrijk en Los Angeles.

De MidKap werd ook aangevoerd door een winkelvastgoedfonds. Eurocommercial Properties stond met een plus van 8,5 procent bovenaan. PostNL steeg 6,9 procent na een overeenkomst met zijn pensioenfonds waarmee de vrije kasstroom van het bedrijf dit jaar met 100 miljoen euro zal verbeteren. Ook kreeg PostNL een koopadvies van Bank of America.

Automakers

De automakers BMW en Daimler wonnen tot 7,5 procent in Frankfurt. Het nieuwe stimuleringspakket van de Duitse overheid bevat naar verluidt ook steun aan de autosector. Volkswagen klom 5,6 procent. De autobouwer is een samenwerking aangegaan op het gebied van de ontwikkeling van zelfrijdende auto's met de door branchegenoot Ford gesteunde start-up Argo AI.

De euro was 1,1174 dollar waard, tegen 1,1119 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent meer op 35,92 dollar. Brentolie werd 1,6 procent duurder op 38,96 dollar.