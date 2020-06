Beurzen New York beginnen met bescheiden winsten

quote: Dwang Buis schreef op 2 juni 2020 15:54:

Je zal maar de handelaar zijn die met al het gratis geld de beurskoersen omhoog mag kopen, wat een wereldbaan is dat...daarmee wil ik zeggen dat we het VS openingsdipje ook weer achter ons hebben.

En zo gaat het al een week of 8. Rode futures zijn al weer groen voor opening of inderdaad een begindipje is snel weer ingelopen. Uiteraard scheelt e.e.a. nogal per aandeel en zijn er nog steeds verliezers, maar de beurzen als geheel staan alweer bijna dusdanig (zeker in de VS) alsof Corona niet gebeurd is en alsof de ergste recessie in 80 jaar geen invloed gaat hebben op omzetten winsten. Blijft ongelooflijk. Nuchter kijken is duur en met de kudde meelopen was misschien beter geweest tot nu toe.