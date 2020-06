'Wall Street krijgt hogere opening'

Gepubliceerd op | Views: 1.172

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York krijgen dinsdag waarschijnlijk een hogere opening, nog steeds gesteund door de hoop bij beleggers op economisch herstel van de coronacrisis. De zorgen op Wall Street over de aanhoudende gewelddadige protesten in de Verenigde Staten tegen politiegeweld en de spanningen tussen Washington en Peking over Hongkong worden naar de achtergrond gedrukt.

Door de hele VS vinden al dagen gewelddadige protesten en rellen plaats naar aanleiding van de dood van de ongewapende zwarte man George Floyd in Minneapolis na zijn hardhandige arrestatie door de politie. President Donald Trump heeft aangekondigd dat hij de relschoppers hard gaat aanpakken en dat hij militairen zal inzetten om de rellen en plunderingen een halt toe te roepen. Daarnaast kondigde hij een avondklok af die streng zal worden gehandhaafd.

Facebook staat opnieuw in de belangstelling. Tal van medewerkers van Facebook hebben hun werk neergelegd omdat het sociale medium een omstreden bericht van Trump zonder een kanttekening plaatste. Het gaat om de woorden van de president: "als het plunderen begint, begint het schieten" als reactie op de rellen. Facebook-topman Mark Zuckerberg blijft achter zijn besluit staan om het Trump-bericht zonder commentaar op het platform te plaatsen, ook na overleg met mensenrechtenorganisaties.

Hoop op herstel

Bedrijven in de reis- en toerismesector lijken te gaan stijgen door de hoop op herstel van de coronacrisis. Het gaat bijvoorbeeld om luchtvaartmaatschappijen als Delta Air Lines, American Airlines en United Airlines, maar ook om cruisebedrijven als Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean en Carnival. Zij werden hard geraakt door de crisis.

Betalingsdienstverlener Western Union kan op belangstelling rekenen na berichten dat het bedrijf zijn kleinere rivaal MoneyGram zou willen overnemen.

Dick's Sporting Goods

Wat betreft bedrijfsresultaten is het vrij rustig, met cijfers van onder meer sportwinkelketen Dick's Sporting Goods. Ook op macro-economisch gebied is er weinig nieuws uit de VS te melden.

De Dow-Jonesindex sloot maandag 0,4 procent hoger op 25.475,02 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging ook 0,4 procent omhoog, naar 3055,73 punten, en technologiebeurs Nasdaq won 0,7 procent tot 9552,05 punten.