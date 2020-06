KvK: meeste ondernemers denken coronacrisis te overleven

Wow, niet 100 % gaat failliet, maar slechts 30 % van alle bedrijven.



Waar hebben we het over? 30 % van alle ondernemers failliet in 1 jaar. Dat is inderdaad wel zo positief als de titel doet vermoeden (sarcasme). De propagandamachine draait volle toeren.



En als inderdaad die 30 % failliet gaat, dan blijven die 70 % resterende naivelingen zeker zonder problemen doordraaien?



Zorgelijk...