Europese beurzen zetten herstelrally voort

Veel te veel euforie. Naast de onzekerheden door COVID zijn er nu ook serieuze problemen met China-VS en de protesten in de VS en de rest van de wereld. Dit allemaal wordt genegeerd, maar er komt een punt dat er weer een zwarte zwaan uit de hoge hoed wordt getoverd. Hier Long gaan is dodelijk wat mij betreft. En ja.. dat zei ik vorige week ook, niemand heeft een glazen bol, maar dat dit te overdreven is, is een feit.