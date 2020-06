Sterkste daling Britse huizenprijzen in 11 jaar door crisis

quote: StoplossBurner schreef op 2 juni 2020 12:11:

Heeft men daar geen woning tekort dan of hoe is het mogelijk dat de stijging in NL wel gewoon vrolijk door gaat?

Woning te kort is daar nog veel groter dan hier, maar als je in onzekerheid verkeerd, de markt onzeker is, lastig(er) is om financiering rond te krijgen en je voor het eerst de markt op moet, zou ik me ook wel nog een keer bedenken of je wel nu een koophuis moet nemen.Cijfers die we hier zien, vind ik over het algemeen ook te rooskleurig verteld. Je ziet dat het aanbod in onze huizenmarkt toeneemt. Dit is ook typisch voor het eind van een bull periode. Veel mensen die al met de gedachte liepen om hun huis te verkopen, proberen alsnog en soms dus versneld hun huizen toch voor die mooie prijs te verkopen.Dat er dan door NVM en andere branche gerelateerde organisaties gezegd worden dat de prijzen nog zijn toegenomen, kan, maar naar mijn idee wordt er dan voorbij gegaan aan de tijd tussen overeenstemming van de prijs tussen de 2 partijen en het moment van passeren bij de notaris. De passer datum is hetgeen waarnaar verwezen wordt als het over de prijzen gaat en dus kan je stellen dat de prijzen die gestegen zijn een beeld weergeeft van hoe de situatie 1 tot 3 maanden geleden was.Persoonlijk hebben wij ons huis in november verkocht, (ver)koopcontract getekend, vervolgens pas in februari passeren bij notaris. Al met al, blij met de prijs die we gekregen hebben en blij met het nieuwe huis (ook koop), helemaal gedurende afgelopen Corona periode..