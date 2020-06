CPB: coronacrisis kan tot nieuwe bankencrisis leiden

Model van banken is anders dan bij bedrijven. Je kunt dit niet vergelijken omdat bedrijven alleen voorraden hebben die niks meer opleveren bij verkoop inboedel.

Balans van banken bestaat vnl uit staatsobligaties en kredieten / lease en rekeningcourant / geldmarkt activiteiten.

De uitbetaling aan crediteuren ligt vele malen hoger dan bij een failiette onderneming + overheid garandeert tot 100.000 euro.



Maar het is een spel van de overheid om de onwetenheid bij de burger te gebruiken om angst te zaaien.



Solvabiliteit is maar een indicator, maar zegt niks of ze in geldproblemen komen.

Mate van controle of bank failliet gaat of niet is liquiditeit. Als banken alle staatsobligaties verkopen, is de vraag of ze genoeg liquiditeit hebben om aan hun verplichtingen te voldoen.

Met de 20 miljard aan EU geld machine hebben banken voldoende aan kas (overtollig ligt bij ECB) middelen.



Wat ze bedoelen te zeggen is dat banken flink verlies zullen lijden als staatsobligaties met verlies worden gedumpt en kredieten niet worden terugbetaald en dat doet pijn bij beleggers. Gelukkig zit ik niet bij banken omdat banken geen verdienmodel meer hebben.



Banken zijn niet meer de aanjager om geld te distribueren en hierdoor groeit de economie niet meer.

Ze geven geld uit als je 100% onderpand afgeeft (LOL).



De schade is niet zo groot als banken failliet zouden gaan omdat de uitkering uit de inboedel vele malen hoger ligt dan bij bedrijven.

Bovendien aan welke burger/onderneming geven ze nog geld.



Wij en bedrijven zijn al zelfvoorzienend. Banken worden niet aangesproken.

Voor hypotheek moeten wij zelf al 20.000 euro meenemen of lenen bij onze ouders.

Het wordt ons moeilijk gemaakt om te kunnen lenen.

Bedrijven moeten flink onderpand afstaan aan banken en anders krijgen ze geen krediet.



Maatschappelijk gevaar en belang als een bank failliet gaat, is broodje aap.



De steun aan ABN en andere banken omdat het een gevaar zou opleveren hadden ze moeten bewijzen.



Want een goede bank heeft geen tangible assets op de balans staan.

De overheid had scenarios moeten bedenken over hoeveel de payout ratio was bij liquideren van banks inboedel ipv miljarden pompen in een bank die geen verdienmodel hebben.



Als banken failliet zouden gaan en gevaar zouden opleveren voor de maatschappij dan hebben minister van Financien niks aan probleem gedaan sinds 2008.



Banken moeten geen andere activiteiten ontplooien dan papierengeld distribueren. Dat is het enige waarom ze bestaan en ...

Activiteiten op goodwill, patenten, trademarks, gebouwen, machines.. zouden allang van de balans af moeten.