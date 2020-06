Industrie Nederland krimpt nog sterker in mei

De heropening van de horeca is zonder

problemen verlopen en in het hele land

zijn de anderhalvemeterregels goed

nageleefd.Dat zegt voorzitter Bruls van

van het Veiligheidsberaad.



De drukte in binnensteden,op stranden

en in natuurgebieden is volgens Bruls

vergelijkbaar met Hemelvaartsdag.Het

is volgens hem "een gezellige" Tweede

Pinksterdag.Wel greep de politie her en

der in,door bijvoorbeeld wegen af te

sluiten.



Volgens Bruls is er alle reden om

positief te zijn over de naleving van

de coronamaatregelen."Maar we moeten

alert blijven."