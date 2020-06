'Openingswinst voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 702

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt dinsdag met winst te beginnen. Ook elders in Europa zullen de beurzen waarschijnlijk hoger openen. De hoop op herstel van de economie door de verdere versoepeling van de coronamaatregelen blijft de stemming op de beursvloeren ondersteunen. Ook wordt uitgekeken naar de extra stimuleringsmaatregelen die de Europese Centrale Bank (ECB) naar verwachting later deze week zal aankondigen.

In Frankrijk gaat dinsdag 'fase 2' in van de afbouw van de sinds 14 maart opgelegde coronamaatregelen. De indeling van het land in een voor verspreiding van het virus riskante rode zone en een veiligere groene zone is afgeschaft. Wel blijft de regio Parijs oranje gekleurd uit vrees dat het daar nog uit de hand kan lopen.

Beleggers houden verder de oplaaiende politieke spanningen in de Verenigde Staten in de gaten naar aanleiding van de dood van de zwarte George Floyd door een witte politieagent in Minneapolis. In New York is de avondklok met een tweede dag verlengd nadat er maandagavond opnieuw rellen en plunderingen waren. In bijna veertig andere Amerikaanse steden is een avondklok afgekondigd.

URW

Op het Damrak staat Unibail-Rodamco-Westfield in de schijnwerpers. De investeerder in winkelvastgoed liet weten "sterke vooruitgang" te boeken met de heropening van zijn winkelcentra. Daarnaast kondigde chipbedrijf ASMI aan te beginnen met een aandeleninkoopprogramma van maximaal 100 miljoen euro.

De Aziatische beursgraadmeters wonnen dinsdag terrein. De Nikkei in Tokio eindigde 1,2 procent in de plus en bereikte het hoogste niveau in drie maanden. De All Ordinaries in Sydney klom 0,7 procent. De Australische centrale bank hield de rente conform verwachting ongewijzigd op het historisch lage niveau van 0,25 procent.

Koersen

De Europese beurzen sloten maandag hoger. De AEX-index steeg 1,3 procent tot 539,54 punten en de MidKap klom 1,7 procent tot 733,40 punten. De beurzen in Parijs en Londen wonnen tot 1,5 procent. In Frankfurt was de beurs vanwege Pinksteren gesloten. Ook Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 25.475,02 punten. De brede S&P 500 won 0,4 procent en techbeurs Nasdaq klom 0,7 procent.

De euro was 1,1133 dollar waard, tegen 1,1119 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 35,66 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 38,61 dollar.