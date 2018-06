Vroeger heb ik ctac ook wel eens in de portefuille gehad,maar ik dacht er net als de topman over,er is heel weinig eer aan te behalen.

Helaas moet ik dat van mijn weekresultaat ook zeggen,- 1,6%,terwijl de aex - 0,6% schreef.

Verzachtende omstandigheid is,dat 2 toppers van mij ex dividend gingen en als ik de bedragen,onder mijn portefuille er bij optel,dan heb ik het beter dan de aex gedaan,-0,3%,dus toch nog niet zo heel slecht!

Vrijdag ging alles bij mij dik groen,jammer dat het in de top van abn maar blijft rommelen,zitten daar nog al wat van die accell figuren,die hun bedrijf in de modder drukken,door persoonlijke rancunes,geef de nieuwe topper de ruimte om construktief,effektief beleid te gaan voeren en zet daar samen,de schoudertjes eens onder managertjes,of zijn jullie maniakken??

Lichtpuntje is in ieder geval,dat er een overname aan kan komen,als het niet veel veranderd,als de koers dan een hele leuke bokkesprong naar boven maakt,mag het van mij gebeuren,bij mijn weten bestaat er geen 1 grote bank,waar handig,makkelijk,goedkoop en snel gewerkt wordt.

Asmi en besi spelen een kat en muisspel,de ene dag daalt de ene veel meer,de andere dag,de ander,helaas,veelal naar beneden!

Vandaag achterstallig kluswerk opknappen,morgen genieten van Woord en Lied,maandag hoop ik dat de opgaande lijn,van vrijdag een mooi vervolg krijgt,Sjaloom!!!