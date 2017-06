Kleine min voor Amsterdamse AEX

Gepubliceerd op | Views: 248

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index van de beurs in Amsterdam is vrijdag met een klein verlies gesloten, na eerder op de dag op winst te hebben gestaan. Beleggers kregen een tegenvallend rapport over de Amerikaanse banenmarkt voorgeschoteld.

De AEX eindigde met een min van 0,1 procent op 526,74 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 807,13 punten. De hoofdindex in Londen ging een fractie omhoog en de beurs in Parijs sloot 0,5 procent in het groen. De DAX in Frankfurt was een positieve uitschieter met een winst van 1,3 procent.

De banengroei in de Verenigde Staten viel in mei minder sterk uit dan economen hadden verwacht, al ging de werkloosheid in 's werelds grootste economie wel iets omlaag. Naast het banenrapport verwerkten de financiële markten ook het besluit van president Donald Trump om de VS terug te trekken uit het klimaatakkoord van Parijs.

Besi

Biotechnologiebedrijf Galapagos was koploper in de AEX met een plus van meer dan 2 procent. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco volgde met een winst van 1,8 procent na een adviesverhoging door JPMorgan. Staalproducent ArcelorMittal was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een min van 3,4 procent. Aegon en Shell leverden 1,8 procent in.

Chiptoeleverancier Besi was de sterkste stijger in de MidKap met een winst van 1,8 procent. Advies- en ingenieursbureau Arcadis ging bij de middelgrote bedrijven 1,6 procent vooruit na het binnenslepen van meerdere klussen bij waterschappen.

Olie

Bij de kleinere fondsen op het Damrak was fietsenbedrijf Accell Group een winnaar met een koerssprong van 4,2 procent. Analisten van Kepler Chevreux zijn de fietsenfabrikant gaan volgen met een koopadvies. Ook veevoerproducent ForFarmers deed het goed met een koerswinst van ruim 5 procent.

De olieprijzen stonden onder druk. Een vat Amerikaanse olie werd 1,5 procent goedkoper op 47,64 dollar. De prijs van Brentolie zakte ook 1,5 procent, tot 49,88 dollar per vat. De euro was 1,1277 dollar waard, tegen 1,1210 dollar bij het slot van de Europese beurzen op donderdag.