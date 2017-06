Koersdoel ASR opgevoerd bij ING

Gepubliceerd op | Views: 299 | Onderwerpen: ASR

AMSTERDAM (AFN) - Analisten van ING hebben het koersdoel voor het aandeel ASR opgevoerd van 29 euro naar 33 euro. Het advies op het aandeel van de verzekeraar blijft buy.

De marktvorsers wezen in een rapport over ASR onder meer naar het solide begin van het jaar, waarbij de prestaties duidelijk beter waren dan verwacht. Het huidige en toekomstige dividendrendement, inclusief de impact van aandeleninkopen, dragen positief bij aan de winst per aandeel.

Het aandeel ASR sloot donderdag op 28,50 euro.