'ING sluit veel Record-kantoren in België'

Gepubliceerd op | Views: 286 | Onderwerpen: België

BRUSSEL (AFN/BELGA) - ING België wil slechts een vijftigtal kantoren van dochter Record Bank opnemen in zijn eigen netwerk. Daarmee gaan ruim 480 vestigingen van Record Bank in het land dicht, of fuseren ze met andere kantoren.

Dat melden de Belgische kranten De Tijd en L'Echo vrijdag op gezag van ingewijden.

Toen ING België in oktober vorig jaar saneringsplannen aankondigde, bleek ook dat het dochterbank Record zou opdoeken. Een deel van de 536 Record-kantoren, die door zelfstandige agenten worden uitgebaat, zou opgaan in het netwerk van ING België.