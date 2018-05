Gepubliceerd op | Views: 170

NEW YORK (AFN/RTR) - Spotify heeft het verlies afgelopen kwartaal weten te verkleinen. Dat kwam naar voren uit het eerste handelsbericht dat de grootste muziekstreamingdienst ter wereld publiceerde, sinds zijn recente beursgang in de Verenigde Staten.

Het Zweedse Spotify zette een operationeel verlies in de boeken van 41 miljoen euro. Dat is 55 procent minder dan een kwartaal eerder en maar liefst 71 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Onder de streep resteerde een nettoverlies van 169 miljoen euro, van 173 miljoen euro een jaar terug. De opbrengsten kwamen afgelopen kwartaal uit op ruim 1,1 miljard euro, een kwart meer dan vorig jaar en in lijn met de prognose van de onderneming zelf.

Het in 2008 opgerichte Spotify had eind maart 170 miljoen actieve gebruikers. Ook dat is een groei ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, met 30 procent. Onder hen bevinden zich momenteel 75 miljoen betalende abonnees.

De resultaten waren wel minder dan analisten vooraf in doorsnee hadden voorzien. Het aandeel Spotify kreeg in de nabeurshandel in New York dan ook een stevige tik.