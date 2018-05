Winstgroei voor Kraft Heinz

Gepubliceerd op | Views: 156

PITTSBURGH (AFN) - De Amerikaanse voedingsmiddelengigant Kraft Heinz heeft in het eerste kwartaal de winst zien groeien. De opbrengsten gingen iets omlaag ten opzichte van een jaar eerder, zo bleek woensdag uit een tussentijds handelsbericht.

Kraft Heinz zette een winst van 993 miljoen dollar in de boeken, tegen 893 miljoen dollar een jaar eerder. De omzet ging 0,3 procent omlaag en kwam uit op zo'n 6,3 miljard dollar. Autonoom was sprake van een omzetkrimp met 1,5 procent. Het concern sprak van een periode die werd gekenmerkt door hogere kosten, investeringen en lagere verkopen in de Verenigde Staten. Wel was er sprake van lagere belastingen dan een jaar eerder.

Onlangs werd bekend dat meesterbelegger en miljardair Warren Buffett terugtreedt als commissaris bij Kraft Heinz. Hij speelde een zeer belangrijke rol in de creatie van Kraft Heinz, ontstaan na de fusie tussen Kraft Foods en H.J. Heinz. Zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway werkte samen met investeerder 3G Capital om ketchupmaker Heinz over te nemen in 2013. Een kleine twee jaar later werd Heinz samengevoegd met Kraft Foods.

Begin 2017 steunde Buffett overigens met Berkshire Hathaway het ongevraagde bod van Kraft Heinz en investeerder 3G, van omgerekend 134 miljard euro, op het Brits-Nederlandse Unilever. Dat voorstel werd echter resoluut verworpen door Unilever. Kort daarna trok Kraft Heinz het voorstel in na ,,vriendschappelijk'' overleg met Unilever. Buffett zei later dat het nooit de intentie was om een vijandig bod uit te brengen op Unilever.