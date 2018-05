'Kink in kabel bij overname SnowWorld'

Gepubliceerd op | Views: 585

AMSTERDAM (AFN) - De overname van SnowWorld heeft een onverwachte wending gekregen. Een Nederlandse ondernemer dreigt volgens het Financieele Dagblad met een gang naar de rechter, als hij de aandelen van SnowWorld-oprichter Koos Hendriks niet mag overnemen.

Hendriks bereikte eind 2016 een akkoord om zijn aandelen van de hand te doen aan een Israëlische en twee Nederlandse investeerders. Enkele maanden later deed Marc Coucke een bod en verkocht Hendriks zijn aandelen aan de Belgische investeerder en zijn vehikel Alychlo.

De Nederlandse ondernemer die de rechten op de aandelen overnam van de drie investeerders meent echter dat dit niet mocht, omdat er een geldig contract was. SnowWorld, dat zelf geen partij is in de kwestie, zegt dat de investeerders deadlines hebben laten passeren waardoor het bereikte akkoord ongeldig werd.