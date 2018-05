L'Oréal koopt Koreaans make-upmerk

Gepubliceerd op | Views: 211

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Het Franse cosmetica- en verzorgingsproductenmerk L'Oréal heeft het Zuid-Koreaanse Nanda overgenomen. Het bedrijf uit Seoul maakt onder de naam Stylenanda kleding en voert de naam 3CE voor make-up.

Nanda had vorig jaar een omzet van omgerekend 127 miljoen euro en heeft bijna 400 werknemers in dienst. De make-uptak is goed voor ruim 70 procent van die omzet.

Nanda is zelf actief in Zuid-Korea en Japan. Het merk wordt verder in andere Aziatische landen als Hongkong, Singapore, Maleisië en Thailand verkocht. Volgens L'Oréal is Nanda zeer geliefd bij ,,millennials in Zuid-Korea en China''.