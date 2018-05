Heel erg dit DNB heeft voor de ondergang van Delta LLoyd gezorgd en nemen ze zelfs hun pand in.

AMSTERDAM - De Nederlandsche Bank (DNB) verhuist tijdelijk naar het kantoor van NN Group (Nationale-Nederlanden) in Amsterdam. Het kantoor van de toezichthouder voor de financiële sector aan het Frederiksplein wordt de komende jaren op de schop genomen. DNB huurt zolang kantoorruimte in hetzelfde gebouw waar NN is gevestigd aan de Spaklerweg.